Украину предупредили о стремительно приближающейся снарядной засухе Военкор Сладков: Украина скоро столкнется со снарядной засухой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в скором времени столкнутся со снарядной засухой, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он объяснил, что Киев не может влиять на снабжение армии боеприпасами, так как поставки идут с Запада, который не намерен строить для партнера дополнительные заводы.

Для Киева опаснее всего не их (снарядов. — NEWS.ru) дефицит, а отсутствие влияния на поток снабжения. А Запад дополнительных заводов у себя строить не будет — у них плановая экономика. Им это не надо. От этого они и говорят о строительстве заводов на Украине, «где-то под землей». Успеют ли? Снарядная засуха — она вот, у ВСУ «на носу». Поверьте, это пренеприятнейшее состояние, — отметил Сладков.

Россия тоже сталкивалась со снарядным голодом в феврале — мае, напомнил военкор. Однако, по его словам, причина этого была в налаживании собственного масштабного производства. Теперь ВС РФ используют ракеты 2023 года выпуска, запасы тем временем постоянно пополняются.

Но у нас на свою Россию всегда есть надежда, Украине остается надеяться на дядюшку Сэма, — заключил Сладков.

Ранее стало известно о планах немецкой оружейной компании Rheinmetall передать Украине десятки тысяч снарядов. Общая стоимость поставки равна «трехзначной сумме в миллионах евро», сообщили в концерне.