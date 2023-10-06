Rheinmetall передаст Украине десятки тысяч снарядов

Фото: defense.gov

Немецкая оружейная компания Rheinmetall соберет и отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера, сообщает пресс-служба концерна. Отмечается, что общая стоимость поставляемых боеприпасов равна «трехзначной сумме в миллионах евро».

Rheinmetall может записать второй заказ из рамочного контракта на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов с бундесвером. Последний поручил компании Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для ВСУ, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для Вооруженных сил Германии. Стоимость контракта составляет небольшую трехзначную сумму в миллионах евро, — говорится в сообщении Rheinmetall.

Пресс-служба концерна уточнила, что поставка снарядов запланирована на 2024 год. Само рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года.

Ранее правительство Германии оплатило поставку ВСУ партии разведывательных систем SurveilSpire. Передачу оборудования осуществляет немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Позднее канцлер германии Олаф Шольц заявил, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что зенитная система может понадобиться ВСУ в зимний период.