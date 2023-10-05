Власти Германии оплатили поставку разведсистем для ВСУ Rheinmetall начал поставку ВСУ разведсистем по заказу правительства ФРГ

Фото: МО Украины

Правительство Германии оплатило поставку ВСУ партии разведывательных систем SurveilSpire, сообщает украинское агентство УНН. Передачу оборудования осуществляет немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро, — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что системы SurveilSpire имеют беспроводные каналы связи, в частности 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Берлин не планируют «в обозримом будущем» поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По их данным, германская сторона еще официально не уведомила Киев об отказе в этих поставках, однако внутри самой ФРГ этот вопрос решен. При этом отмечалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, хотя реализация этой инициативы маловероятна. В то же время власти ФРГ уведомили украинскую сторону о намерении нарастить объем поставок ракет для ЗРК Patriot.