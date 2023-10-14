На Западе заявили, что Украина находится на грани Statesman: Киев оказался на грани из-за потери поддержки и ситуации на фронте

Фото: NATO

Украина оказалась на грани из-за потери поддержки в мировом сообществе, считают обозреватели издания The Statesman. Кроме того, на положение Киева негативно влияет и ситуация на фронте.

Давно откладываемое украинское контрнаступление, начатое в июне 2023 года с использованием новейшего вооружения из 45 стран, такого как танки «Леопард» немецкого производства, похоже, затухает, практически не принося Украине никаких территориальных выгод, — говорится в материале.

Обозреватель считает, что Украине следует восстановить «свою несуществующую оружейную промышленность». Он объяснил это тем, что европейские правительства не могут позволить себе принять конфликт на Украине как новую норму.

Журналист считает, что ситуация вскоре зайдет в тупик. По его мнению, Украина не сможет справиться с российскими силами, даже предотвращая дальнейшее продвижение войск. Он подчеркнул, что Россия находится в выигрышной позиции благодаря своему огромному ядерному потенциалу.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал три причины, почему интерес к Киеву угас: украинский кризис «успел поднадоесть», решение конфликта на Украине в пользу Запада не просматривается и прикованность внимания к разгоревшемуся на Ближнем Востоке конфликту.