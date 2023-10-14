Пушков назвал три причины потери Западом интереса к Украине Пушков: Украина «приелась» Западу и стала источником внутреннего раскола

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Алексей Пушков

Западные политики продолжают утверждать, что Украина остается для них важнейшим приоритетом, однако она неизбежно отходит на второй план, написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram-канале. Сенатор назвал три причины, почему интерес к Киеву угас.

Причина первая: украинский кризис — уже давняя история, он успел поднадоесть. Денег потрачена уйма, а все новые требования Киева начинают утомлять. Украина «приелась». Более того: она стала политически спорной темой в США, источником внутреннего раскола, — считает Пушков.

Во-вторых, добавил он, решение конфликта на Украине в пользу Запада не просматривается, а заявления о скорой ее победе не оправдались.

Россия не выглядит как страна, которой можно нанести «стратегическое поражение». В общем, тупик, чреватый поражением Украины, что лишь подчеркивает бессмысленность уже понесенных ради нее огромных финансовых потерь, — пояснил Пушков.

В-третьих, член Совета Федерации упомянул Ближний Восток, где разгорелся конфликт.

Украина далеко. Исламисты и джихадисты близко, они — внутри западных обществ и уже начали проявлять себя, — подытожил сенатор.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Вооруженные силы России перешли к активным боевым действиям на линии фронта и так называемое контрнаступление ВСУ закончилось.