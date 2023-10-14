На Западе заявили о масштабном наступлении ВС РФ в зоне СВО: где атакуют

Фото: МО РФ

Российские войска начали масштабное наступление в рамках СВО, что стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины, сообщила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец. Что об этом нужно знать?

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — сообщила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

Что известно о наступлении ВС РФ

Светлана Моренец обратила внимание, что своими действиями Вооруженные силы России собираются «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов. По ее словам, бойцы ВСУ, опасаясь возможного прорыва линии фронта, описывает ситуацию в социальных сетях как «ад». Кроме того, некоторые из них сообщили о потере ряда позиций. Обозреватель также добавила, что вчера произошло около сотни боевых столкновений. Одно из самых решающих сражений разворачивается у Авдеевки.

Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России показали впечатляющие результаты в ДНР и перешли в наступление по всей линии фронта. По его мнению, успехи ВС РФ приблизили президента Украины Владимира Зеленского «к катастрофе из-за коллапса ВСУ».

«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может», — прокомментировал Риттер.

Он добавил, что Вашингтон столкнулся с политическим кризисом в вопросе продолжения военной поддержки Киева, и эта ситуация обострилась задолго до разгоревшегося военного конфликта между Израилем и Палестиной.

Какие потери несут ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что российские войска перешли на Украине к активным боевым действиям. Он отметил, что потери украинской армии составили 100 тысяч человек за четыре месяца.

«Боевые действия на Украине продолжаются, при этом российские войска перешли к активным боевым действиям, в то время как ВСУ — к оборонительным. Сейчас российская армия пытается прорваться, например сообщают об успешных действиях под Авдеевкой», — сказал Литовкин.

По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, ВСУ могли оказаться в окружении под Авдеевкой на Донецком направлении из-за маневра российской армии. Он предположил, что в опасной ситуации находятся порядка 20 тысяч украинских военных.

«Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более 20 тысяч украинских военных. Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их», — заявил Джонсон.

Фото: МО Украины

Что известно о попытках атак ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» сорвали и отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил глава пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, Украина потеряла до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.

Что известно о завершении контрнаступления ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вчера заявил, что контрнаступление ВСУ можно считать формально законченным. Он подчеркнул, что ВС РФ уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил окончание украинского контрнаступления. Он предложил обратиться по этому вопросу в Минобороны РФ.

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