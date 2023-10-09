Сладков назвал шесть условий для переговоров Москвы и Киева Сладков назвал капитуляцию Украины одним из условий переговоров Москвы и Киева

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Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что переговоры России и Украины возможны, однако для их начала необходимо соблюсти шесть условий. В своем Telegram-канале он написал, что встреча имела бы шансы состояться, если бы Киев капитулировал и украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Москву. Еще четыре пункта, по мнению Сладкова, должны быть следующими: амнистия всех «воюющих с фашистским Киевом украинцев», проведение всеобщих украинских перевыборов, а также признание частями России Крыма, Донбасса, Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей и размещение российских военных баз на границе с НАТО.

Тогда пойдет. Нет? Тогда победитель получает всё, — написал Сладков.

Он подчеркнул, что Россия от переговоров никогда не отказывалась. Сладков напомнил, что Москва предлагала провести встречу накануне СВО. Сладков также указал на переговоры в Киеве, итогом которых было решение прекратить Майдан и провести перевыборы на Украине. Однако, как пишет журналист, «Киев везде обманул».

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что Россия и Украина могут попытаться возобновить переговоры уже ближайшей весной. По мнению главы ведомства, Москва и Киев могут предпринять попытку диалога, чтобы что-то изменить, к тому моменту, когда уже исчерпают запасы оружия. При этом предстоящей зимой глава Минобороны Италии не исключил вероятность «российского ответа» на контрнаступление ВСУ.