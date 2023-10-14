Жители Сочи раскрыли ВСУ позицию ПВО РФ: что пишут военкоры 14 октября

Фото: МО РФ

Атака ВСУ на Краснодарский край, раскрытие позиций российских систем ПВО, отказ Словакии, Польши и Германии помогать Украине, текущая ситуация под Угледаром, Донецком и Луганском, риск снарядного голода у украинской армии — военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц раскритиковал жителей Сочи, которые снимали на видео работу российской ПВО

«Надеюсь, экипаж зенитно-ракетного комплекса в Сочи, который сегодня на отлично справился с ударными дронами ВСУ, в курсе, что особо одаренные жители города в подробностях вскрыли его местоположение, вывалив видео пусков в соцсети. Эти видео уже вовсю расходятся по украинскому интернету. Надо менять позицию», — призвал военкор.

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«Очередная попытка удара шестью беспилотниками по международному аэропорту Сочи вновь поднимает вопрос безопасности воздушной гавани и намерений противника. Подобными налетами украинские формирования пытаются вынудить российские власти закрыть аэропорт, как это было с другими гаванями на юге России. Это серьезно ударит по экономике и сфере авиационного сообщения. Если же таковое решение будет принято, то близлежащий аэропорт в Минеральных Водах просто не справится с нагрузкой. Дай украинцам волю — они во всей России бы авиасообщение уничтожили. Беспилотники уже долетали до Саратова, были инциденты в Твери и Москве. И закрытием воздушных гаваней, увы, проблему не решить», — отметили авторы канала.

«Архангел спецназа Z» рассказал, какие страны в Европе могут перестать помогать Украине вслед за Словакией

«Для победы на выборах в Европе достаточно одного лозунга: „Ни копейки Украине!“ Первая ласточка — Роберт Фицо, чья партия победила на выборах в Словакии. Он и его команда выступают за прекращение финансирования украинского режима. В этом главный корень успеха. После победы Фицо удалось собрать возле себя коалицию, и, вероятно, кресло премьера Словакии — его. Фицо поймал тренд и стал фронтменом европейской политики. Было опасение, что словаков замнут, но нет. Теперь становится точно понятно, что поддержка Украины — это заведомое поражение на любых выборах. А лозунг „Нет помощи Украине“ — золотой билет во власть на Западе», — отметили авторы канала.

«Архангел спецназа Z» считает, что затем от помощи Украине может отказаться Польша.

«Следующая на очереди — Польша. Очередные парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Как действующая власть перед выборами резко начала рвать отношения с Владимиром Зеленским: отказ финансировать, отказ давать оружие, отказ транзита пшеницы и прочее, так и польская оппозиция набирает популярность. Лидирует по результатам соцопросов оппозиционная партия „Право и справедливость“ с ярко антиукраинской позицией. Набирает популярность и „Конфедерация“. Их идея — мало отказать в помощи, нужно заставить Украину заплатить Польше 101 млрд злотых. Со Словакией и Германией наши прогнозы оправдались. Сейчас наблюдаем за поляками. Сохранится тренд антиукраинских настроений или нет — за этим и наблюдаем. Пинать украинскую власть — примета победителей и новое любимое занятие европейских политиков», — добавили авторы канала.

WarGonzo рассказал, что сейчас происходит у Луганска, Донецка и Угледара

«На Луганском направлении ВС РФ продолжили наступление у Макеевки. При поддержке артиллерии и ВКС атаковали у Кисловки, Ивановки и Синьковки. Под обстрелами ВСУ в Белогоровке, Дроновке, Тернах, Невском, Новолюбовке, Берестовом, Купянске, Западном, Новомлынске, Фиголевке и Красном Первом. Удары по украинским позициям в четырех последних населенных пунктах могут означать подготовку к форсированию реки Оскол», — пишет источник.

Сообщается, что на Угледарском участке ВС РФ контратаковали у Старомайорского.

«Под обстрелами ВСУ в Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном (не путать с одноименным населенным пунктом к северо-западу от Донецка). Украинская артиллерия работала по Приютному, Володину, Заветному Желанию, Старомлыновке и Новодонецкому. Взрывы прозвучали и в Мариуполе», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

WarGonzo передает, что на Донецком фронте после воздействия средств дальнего поражения ВС РФ вели наступательные действия в Марьинке, в районе Нетайлова, Первомайского, у Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных подступах к Авдеевке и в районе Степного.

«Продвижение у Северного. У Степного увеличилась серая зона. ВС РФ также пытались продвинуться по трассе на Керамик. Под ударами позиции ВСУ в Новомихайловке, Елизаветовке, Победе, городе Красногоровка и Нью-Йорке. Российские — в Старомихайловке, Донецке, Опытном, Ясиноватой, селе Красногоровка и Новобахмутовке (подконтрольный ВС РФ населенный пункт севернее Донецка. Село с аналогичным названием севернее Авдеевки за ВСУ)», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Сладков объяснил, почему Украина может столкнуться со снарядным голодом

«У нас был снарядный голод с февраля по май этого года. Почему? Главная причина — в налаживании собственного масштабного производства боеприпасов. Теперь мы стреляем снарядами выпуска 2023 года. Стреляем и одновременно заполняем свои арсеналы. Украина советские боеприпасы свои и своих друзей по НАТО давно израсходовала. А дружба с НАТО имеет особый регламент. Украина для Запада не родная кровь, а „друг по обстоятельствам“. Запад дополнительных заводов у себя строить не будет — у них плановая экономика. Им это не надо. От этого они и говорят о строительстве заводов на Украине, „где-то под землей“. Успеют ли? Снарядная засуха — она вот, у ВСУ „на носу“. Поверьте, это пренеприятнейшее состояние. Но у нас на свою Россию всегда есть надежда, Украине остается надеяться на дядюшку Сэма», — отметил военкор.

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