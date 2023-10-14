Атака ВСУ на Сочи 14 октября: что за взрывы, куда летели беспилотники

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сегодня сбили два украинских беспилотника над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Что об этом нужно знать и есть ли пострадавшие?

В МО РФ уточнили, что средства ПВО сбили дроны вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент случился около 07:10 по московскому времени.

Атака ВСУ на Краснодарский край 14 октября 2023 года

Около 07:30 по московскому времени жители Адлера сообщили в социальных сетях, что в районе железнодорожного вокзала и аэропорта сработала система ПВО, прозвучало восемь взрывов, в некоторых домах выключился свет.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский через некоторое время заявил, что в результате падения БПЛА у побережья Краснодарского края никто не пострадал. По его словам, разрушений также нет. Глава города добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, ситуация на контроле у оперативного штаба, угрозы жизни и здоровья для людей нет, на курорте все спокойно.

«Снова атака на Сочи — один из любимейших курортов россиян. Как и на Крым, на него идут БПЛА врага (были попытки ударить по нефтехранилищу, аэропорту, Киев официально объявил порты и акватории Краснодарского края „зоной войны“)», — написал Telegram-канал «Оружие. Клуб настоящих мужиков / СВО».

Военкор Юрий Котенок написал, что украинские беспилотники летели в направлении Краснодарского края.

«Кроме того, ночью украинский дрон попытался второй раз за неделю нанести удар по резервуару с дизельным топливом на территории логистического центра в поселка Лесное (Брянская область). Пострадавших нет. По Белгородской области все стандартно — противник ведет огонь из артиллерии и минометов. За сутки с украинской территории прилетело 111 снарядов. Еще три взрывных устройства были сброшены с дронов», — отметил он.

Атака ВСУ на Краснодарский край 1 октября 2023 года

Жители Сочи 1 октября в социальных сетях опубликовали пролет беспилотника в небе. Попавший в объектив аппарат имел двухбалочную систему оперения. SHOT сообщал, что ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА, способный развивать скорость до 222 км/ч. Предельная высота полета дрона — 6750 метров.

«1 октября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — говорилось в сообщении МО РФ.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» писал, что в Сочи около восьми утра на территории воздушной гавани был сбит БЛА из стрелкового оружия.

«Из-за того, что в этот момент на посадку заходил пассажирский лайнер, использование ЗРПК „Панцирь“ было чревато риском. Судя по видео с пролетом БЛА через частный сектор, вероятнее всего, били украинские формирования БЛА-камикадзе Mugin-3. По соображениям безопасности в аэропорту вводилось временное ограничение полетов (в 08:20 утра аэропорт работал в обычном режиме)», — отметили авторы канала.

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