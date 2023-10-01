Атака на Сочи, проблемы ВС РФ у Бахмута: что пишут военкоры 1 октября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Беспилотники в Краснодарском крае и у Смоленска, тяжелое положение ВС РФ у Бахмута, отправка флота Британии в Черное море, бюджет США без расходов на Киев — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

WarGonzo рассказал, что сейчас происходит у Бахмута, Работино и на других участках фронта

«Бахмутское направление. К югу от города ВС РФ оказались в тяжелом положении. Кроме района Курдюмовки все высоты за ВСУ. Украинские войска пытаются обойти и этот населенный пункт. В лоб не штурмуют. По линии Андреевка — Клещеевка ВС РФ держат линию обороны у железнодорожной ветки на Горловку. Контратакуют. Но из-за утраты высот это проблематично», — отметил источник.

Сообщается, что на Запорожском направлении украинские войска рвутся к Новопрокоповке и Вербовому.

«На этом участке они уже бросили в бой стратегические резервы. Но прорвать российскую линию обороны не могут. Правда, для ВС РФ есть серьезные риски. Особенно у Вербового. ВСУ прошли первую оборонительную линию (не путать с линией Суровикина). Оставшиеся укрепления противник теперь может атаковать с фланга. Но и их собственные фланги теперь могут быть атакованы в районе Вербового. В свою очередь, со стороны Новофедоровки давят уже ВС РФ», — пишут авторы канала.

По информации источника, за прошедшую неделю на Херсонско-Крымском направлении кардинальных изменений не произошло.

«На островах в дельте Днепра ВСУ заметно снизили активность. ВС РФ на данный момент согласны с таким статус-кво. Впрочем, ситуация в любой момент может измениться. Но активный фронт на этом участке необходим в первую очередь ВСУ. Ракетные удары по Крыму стали обычным явлением. Но и здесь ВСУ не увеличивают интенсивность. Ресурсов у них нет», — добавил WarGonzo. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» раскрыл подробности сегодняшней атаки ВСУ на Сочи

«В Сочи около восьми утра на территории воздушной гавани был сбит БЛА из стрелкового оружия. Из-за того, что в этот момент на посадку заходил пассажирский лайнер, использование ЗРПК „Панцирь“ было чревато риском. Судя по видео с пролетом БЛА через частный сектор, вероятнее всего, били украинские формирования БЛА-камикадзе Mugin-3. По соображениям безопасности в аэропорту вводилось временное ограничение полетов (в 08:20 утра аэропорт работал в обычном режиме)», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» напомнил, что сейчас на территории Краснодарского края, Ростовской области и приграничных районов с самого начала СВО действуют ограничения на полет воздушных судов.

«Ближайшие работающие воздушные гавани расположены в Сочи и Минводах, сегодня можно уже констатировать, что данных мер недостаточно. Беспилотники достают и до аэропортов Москвы и Сочи, и Твери с Тулой. Возможно, подходы к этим ограничениям нужно будет пересмотреть — и опять же возможно, в сторону облегчения ограничений. Потому что дело давно уже не в радиусе поражения. И невозможно прекратить работу всех аэропортов в угоду Банковой и Лондона. Еще одна атака произошла в Смоленске, несколько БЛА были уничтожены силами ПВО и РЭБ», — добавил источник.

Фото: МО РФ

Александр Коц: «Что означает бюджет США без расходов на Украину»

«В конгрессе вот уже в который раз две партии не могут договориться — в каких объемах утвердить те или иные сметы расходов и прибылей на ближайший фискальный год. Пока приняли проект на ближайшие 45 дней, чтобы правительство могло работать, а бюджетники — получать зарплату. Полтора месяца законодатели будут искать компромиссы, дабы избежать очередного шатдауна», — отметил он.

По словам военкора, в принятом сегодня законопроекте — ни слова об Украине.

«И это несмотря на то, что Белый дом настойчиво просил обитателей Капитолийского холма включить немалые суммы на помощь Незалежной даже в текст закона о краткосрочных расходах. Отсутствие средств для отправки в Киев подтвердили и в Пентагоне, сообщив, что американское оборонное ведомство „исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности“. И есть все основания полагать, что и в бюджет на наступающий год на эти цели не будет заложено ни цента. На этом настаивали и будут настаивать многие республиканцы, заседающие в конгрессе», — добавил Коц.

Фото: U.S. Army photo by Gertrud Zach

Андрей Медведев прокомментировал желание Британии отправить свой флот на Украину

«Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что страна изучает, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море. Якобы британский флот будет защищать Украину от России. Заявление вполне логичное. Для Британии с ее весьма системным подходом к внешней политике нынешняя ситуация — это шанс поквитаться за Крымскую войну и новая попытка отрезать Россию от незамерзающих морей. Чем, собственно, Британия занимается со времени русского покорения Крыма», — напомнил журналист.

Однако, отметил Медведев, на Западе привыкли недооценивать возможности России.

«Британский министр исходит из убеждения, что русским нечем ответить, что русские попросту не будут отвечать и что Турция в этой ситуации будет, безусловно, союзником Британии. И по традиции XIX века, и потому что она член НАТО. Как показали полтора года войны, почти все западные аналитики ошиблись в оценке России именно из-за допущения, что Россия слабая. Запад точно знал все про наш теневой танкерный флот, но был убежден, что потолок цен сработает. Они видели все наши линии обороны, но были убеждены, что при виде западной техники русские военные убегут. Впрочем, оно и неплохо, что при всей сильной аналитике у западных политиков эмоции и мифология все же перевешивают. Я с интересом посмотрю на то, как британские корабли войдут в Черное море», — добавил он.

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