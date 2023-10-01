Украинские войска обстреляли рынок в Шебекино: как ВСУ атакуют РФ 1 октября Украинские дроны и артиллерия вновь атаковали российские регионы. Подробности обстрелов — в материале NEWS.ru

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил об уничтожении трех дронов над территорией региона. Украинские войска обстреляли центральный рынок в Шебекино под Белгородом. Также ВСУ попытались атаковать Краснодарский край. В Брянской области в результате атаки беспилотника на Трубчевск пострадал один человек. В результате обстрелов ДНР погиб мужчина, еще шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил в своем Telegram-канале, что утром 1 октября силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Заднепровском районе Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. По его словам, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

По данным Министерства обороны России, попытка атаки была совершена около 09:00 мск. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью. Telegram-канал Readovka сообщил, что ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. Минобороны не комментировало эту информацию.

Позднее Анохин сообщил о еще двух сбитых БПЛА. В общей сложности 1 октября силами ПВО и РЭБ над Смоленском и пригородами было подавлено пять дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром 1 октября ВСУ открыли огонь по району центрального рынка в Шебекино. По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Двоим из них потребовалась госпитализация. Также были повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов прибыл на место происшествия вместе с оперативными службами.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Гладков сообщил, что за минувшие сутки в Белгородском районе ВСУ выпустили по селу Журавлевка 14 артиллерийских снарядов. Повреждений домов не было зафиксировано. После работы ПВО в поселке Разумное были выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и десяти хозяйственных постройках — выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также были повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта.

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В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА было сброшено восемь взрывных устройств. По словам Гладкова, никто не пострадал. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, три транспортных средства получили незначительные повреждения.

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В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка. Всего установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без жертв.

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«В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье — зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

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Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе по селу Муром ВСУ выпустили семь артиллерийских и три минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля, также была повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка со стороны Украины было выпущено семь артиллерийских и шесть минометных снарядов. Никто не пострадал.

Фото: МО Украины

Где еще сбили дрон ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что 1 октября около 08:00 мск дежурные средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины нанести удар по территории Краснодарского края. По данным ведомства, над регионом сбили украинский беспилотник.

Telegram-канал Baza сообщил, что в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Кто пострадал при атаках ВСУ на ДНР и Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 30 сентября в результате атаки украинского беспилотника на Трубчевск один человек получил ранения. По его словам, в городе было повреждено административное здание.

Один человек погиб и двое получили ранения в Волновахском районе ДНР при детонации неразорвавшегося боеприпаса, рассказал глава региона Денис Пушилин. Среди раненых есть ребенок. Также в результате обстрела территории Никольского монастыря со стороны ВСУ 30 сентября были тяжело ранены двое мужчин. В Горловке женщина получила ранения средней степени тяжести.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия атаковала территорию Донецкой Народной Республики 18 раз. В результате обстрелов погиб мужчина, еще шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 1 октября в результате обстрела ВСУ поселка городского типа Еленовка снаряд попал в жилой дом. В соседних домах было повреждено остекление. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

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