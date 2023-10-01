Снаряд ВСУ прилетел в жилой дом в Донецке

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

При обстреле поселка городского типа Еленовка в Донецке произошло прямое попадание снаряда в жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

При обстреле пгт Еленовка произошло прямое попадание вражеского снаряда в дом частного сектора по улице Чапаева. В соседних домах повреждено остекление, — написал Кулемзин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику 18 раз. В результате атак погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, в том числе один ребенок. Повреждены пять жилых домов. Всего со стороны ВСУ было выпущено 60 снарядов, уточнили в представительстве.

Также сообщалось об одном погибшем в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, кроме прочего, пострадали два человека, среди них один ребенок. Трагедия произошла в Ольгинке Волновахского района.

Пушилин уточнил, что также ВСУ обстреляли территорию Никольского монастыря. В результате были тяжело ранены двое мужчин.