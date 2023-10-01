В Госдуме заговорили о присоединении к России других украинских областей Толстой: Россия должна вернуть в свой состав еще четыре области Украины

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Одесский оперный театр. Одесса. Украина

Россия должна вернуть в свой состав еще четыре украинские области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую, написал в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, на этих землях живут русские люди, которых 30 лет назад «предали и бросили». Области необходимо вернуть России «лучше поздно, чем никогда», добавил он.

Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов. Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это, — написал Толстой.

Вице-спикер ГД напомнил, что жители Донецка и Луганска положили начало процессу возвращению в России исторически русских земель. По его словам, они смело выступили против произошедшего на Украине госпереворота, и уже тогда стало понятно, что «пути назад не было».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее предсказал присоединение к России еще пяти украинских областей. По его словам, пока под контролем РФ не окажутся Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, конфликт не прекратится. При этом он добавил, что взятие этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ.