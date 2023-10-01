В Киеве рассказали, что будут делать после прекращения военной помощи США Посол Украины Макарова: у Киева останутся средства после прекращения помощи США

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У Киева есть средства для обеспечения армии после прекращения военной помощи США, сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По ее словам, угрозы поставкам западного оружия нет.

Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее, — написала она.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Документ не включает помощь Украине.

Проект поддержали 209 членов Демократической партии. При этом демократы накануне голосования называли приоритетной финансовую поддержку Киева. Сенат США также одобрил проект временного финансирования, хотя президент страны Джо Байден утверждал, что Соединенные Штаты «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Запад стала утомлять ситуация на Украине. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку Киева на полтора месяца, что станет для ВСУ большой проблемой.