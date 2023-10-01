На Крымском мосту перекрыли движение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По Крымскому мосту 1 октября утром перекрыто движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту. До этого 30 сентября движение закрывали более чем на час.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — указано в сообщении.

Вечером 27 сентября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также было временно перекрыто. Это произошло за 20 минут до того, как губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. В 20:30 тревогу отменили.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет ни малейших сомнений в том, что ракетная атака ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября координировалась специалистами из США и Великобритании. Захарова также сообщила, что украинские войска будут применять полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам гражданской инфраструктуры в городах Крыма и Донбасса.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал сентябрьский удар по штабу ЧФ в Севастополе наглым военным вызовом со стороны Украины. Мурадов отметил, что штаб флота дислоцируется в городе почти 240 лет.