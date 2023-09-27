В МИД РФ рассказали, в каких целях Киев будет использовать ракеты ATACMS Захарова: Киев будет использовать ATACMS против гражданской инфраструктуры

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ATACMS

Украина будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях против гражданской инфраструктуры городов Донбасса и Крыма, заявил представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики. До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ракеты ATACMS не будут использоваться для нанесения ударов по территории России.

В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать <...> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма, — сказала Захарова.

Ранее четыре американских сенатора потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции. После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине.

22 сентября американский телеканал NBC News сообщил, что президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву небольшой партии ракет ATACMS. По данным канала, хозяин Белого дома уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского.