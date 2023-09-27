На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, уведомили в Telegram-канале оперативной информации по объекту. Причины такого решения не уточняются. Граждан просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Последний раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали двумя днями ранее. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога. Спустя шесть минут движение транспорта по переправе было восстановлено. Связаны ли были события — неизвестно.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что над Крымским мостом был создан защитный «колпак» из высокочастотных радиолокационных и сейсмических датчиков. По его словам, при помощи подобного оборудования можно фиксировать любое движение под и над водой на расстоянии до 100 километров. Военэксперт добавил, что власти могли принять такое решение после всех попыток украинской армии атаковать объект.