Захарова обвинила США в координировании атак на Севастополь

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Мария Захарова

Специалисты из США и Великобритании координировали атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на брифинге. По словам Захаровой, организаторы атак использовали спутники НАТО и вооружения, поставленные странами Запада.

Нет ни малейшего сомнения в том, что эта атака была спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутника и самолетов-разведчиков, а также реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, — сказала Захарова.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября. По данным Министерства обороны России, средствам ПВО удалось сбить пять ракет. В результате удара было повреждено историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. В Сети также появились слухи о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, однако они не подтвердились, так как Соколова заметили на заседании коллегии Минобороны РФ в Москве. Отмечается, что вечером 25 сентября была отражена еще одна ракетная атака на Севастополь.