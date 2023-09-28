В Крыму восприняли удар ВСУ по Севастополю как «наглый военный вызов» Постпред Мурадов: удар ВСУ по Севастополю является наглым военным вызовом

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе следует интерпретировать как наглый военный вызов со стороны Украины, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. По его словам, подобную наглость необходимо показательно и сверхсурово наказывать.

Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: «Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши». Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана, — заявил Мурадов.

В организации операции принимали участие Вашингтон и Лондон, добавил постпред. Это значит, что ответные меры должны быть приняты в отношении этих государств и ответ должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеская атака, считает Мурадов. Вместе с тем он выразил уверенность, что руководство РФ найдет способ ответить в самое нужное и чувствительное для противника время и место.

Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных, — заключил политик.

Власти Севастополя сообщили об атаке ВСУ на Черноморский флот 22 сентября. Украинская армия нанесла ракетный удар. Один из осколков упал возле театра Луначарского, добавил губернатор Михаил Развожаев.