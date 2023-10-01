Британия может отправить флот в Черное море на помощь ВСУ: как ответит РФ

Фото: royalnavy.mod.uk

Британия допускает вариант отправки своего флота в Черное море для помощи ВСУ в «защите» коммерческих судов от России, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph. Что еще он сказал?

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и мы можем дать совет, тем более что эти воды являются международными», — заявил глава ведомства.

Шаппс подчеркнул, что данный вопрос он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским во время недавней поездки в Киев.

Помимо этого, глава МО Британии обратил внимание, что впервые в истории британские войска будут размещены на территории Украины. По словам Шаппса, сейчас ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки, проводимой Лондоном, на украинскую землю.

Он также призвал оборонные фирмы Соединенного Королевства строить заводы на Украине. Министр подчеркнул, что это особенно актуально для западной части страны, где Великобритания могла бы предоставить больше, чем только обучение солдат ВСУ, включая размещение производства оборонной техники.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Грант Шаппс

Как на заявления британского министра отреагировали в России

«Британский министр исходит из убеждения, что русским нечем ответить, что русские попросту не будут отвечать и что Турция в этой ситуации будет, безусловно, союзником Британии. И про традиции XIX века, и потому что она член НАТО. Я с интересом посмотрю на то, как британские корабли войдут в Черное море. Не один эсминец (уже было такое), а прямо вот группировка. Как горят „Челленджеры“, мы уже видели. Английское кладбище в Севастополе есть. Ну а повторение — мать учения», — отметил военный журналист Андрей Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев жестко раскритиковал главу МО Британии за подобные заявления.

«Один новоиспеченный кретин — министр обороны Британии — решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты», — подчеркнул политик.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что слова Шаппса являются «чисто политическим заявлением». По его словам, британские инструкторы давно находятся на территории Украины и занимаются там подготовкой диверсий и обслуживанием надводных дронов.

«Что касается самих кораблей, они, наверное, не спрашивали у Турции, как их будут пропускать через проливы. Турция придерживается мнения, что, пока идет конфликт, все суда нечерноморских государств через проливы проходить не могут. Это Британию злит. НАТО остается уповать на хилые военные флоты Румынии и Болгарии, ну и Турции, которая так или иначе продает оружие Украине и строит для них корветы, но придерживается нейтралитета и отказалась сопровождать украинские торговые суда. Не спросив Турцию, как британский министр обороны будет это делать?» — удивился эксперт.

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