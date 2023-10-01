Медведев допустил возможность удара по немецким военным заводам

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Дмитрий Медведев

Кретином и дурой назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев министра обороны Британии Гранта Шэппса и главу комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, при этом заявив, что заявления последней сделают легитимными удары российской армии по немецким заводам. Так Медведев отреагировал на высказывания о праве Киева наносить удары по целям в России с помощью немецких ракет Taurus.

Другая дура — глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией — требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву, — написал в своем Telegram-канале Медведев.

Гранта Шэппса Медведев назвал одним из «руководящих идиотов» натовских стран, поскольку Британия перевела обучение военных ВСУ непосредственно на территорию Украины.

То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты, — отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится до момента уничтожения киевских властей, а новых регионов в РФ станет еще больше. Так он поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ.