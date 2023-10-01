Какая сейчас ситуация у Работино и Вербового: последние новости 1 октября Российские военкоры предоставили последние новости СВО 1 октября

Российская армия на Запорожском направлении контратаковала у Новопрокоповки и Вербового, передает WarGonzo. Какая там сейчас ситуация, что происходит у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 1 октября?

Ситуация у сел Работино и Вербовое 01.10.2023

«На Запорожском направлении ВС РФ контратаковали у Новопрокоповки и от Вербового. Встречные бои на фланге в районе Новофедоровки, по которой бьет украинская артиллерия. Также под обстрелами ВС РФ в Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке и Вербовом. ВСУ под ударами в населенных пунктах Орехов, Новоданиловка, Работино и Малая Токмачка», — пишет WarGonzo.

По информации Readovka, на Ореховском участке ВСУ продолжают наступать на Вербовое и Новопокроповку, но без результатов.

«Наши отвечают ударами по вражеским позициям в районе Новоданиловки и Работино. К югу от Гуляйполя русская армия атаковала у Красного. На Времевском выступе у наших бойцов есть успехи — постепенное наступление со стороны Приютного, а также контратаки у Урожайного», — сообщил источник.

«Рыбарь» передает, что на Запорожском фронте взаимные артиллерийские обстрелы, работает авиация ВС РФ.

«Украинские силы продолжили вести контрнаступательные операции на западе Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Российские войска отбили ранее утраченные позиции к югу от Работино», — пишут «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 01.10.2023

«На Бахмутском направлении российские войска после артподготовки пытались улучшить позиции к северо-востоку от Клещеевки. Атаковали через железнодорожную ветку, где держат позиции. Без продвижения. Но сам посыл логичен. Высоты за спиной — за ВС РФ. Под ударами — позиции ВСУ в Андреевке и Богдановке. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке, Зеленополье и Бахмуте», — сообщил WarGonzo.

По данным «Рыбаря», в Клещеевке и Андреевке на юге Артемовского направления ВС России уничтожили два танка и несколько десятков штурмовиков 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».

«Сообщают, что северо-западнее Артемовска наши войска закрепились на окраине Орехово-Васильевки», — отметили авторы канала.

Readovka пишет, что бойцы ВС РФ закрепились в восточной части Орехово-Васильевки, в то время как западная находится в серой зоне.

«В Клещеевке ВСУ большими силами атакуют позиции русской армии у железной дороги, но по боевикам активно работает артиллерия, да и мотострелки из 4-й бригады умело отвечают. В районе Андреевки без изменений — встречные бои в серой зоне», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

Читайте также:

В Европе оценили танковые потери ВСУ

Мокрый снег и порывы ветра: какая погода будет в России с 2 по 8 октября

Названы страны, обеспечившие Украину флотом морских беспилотников