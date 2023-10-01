Новый план наступления Зеленского назвали отчаянным шагом Ниметуллаев: новый план наступления Зеленского заведомо провальный и отчаянный

Фото: МО Украины

Новый план контрнаступления, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, является заведомо провальным и отчаянным шагом, заявил РИА Новости глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев. По его словам, украинский лидер согласовывает подобные решения, так как на Западе растет недовольство кураторов. Кроме того, президент уже постепенно теряет власть, добавил эксперт.

Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно: что бы там ни задумывал киевский режим, победа будет за нами, — заявил Ниметуллаев.

Ранее Зеленский согласовал новый план наступления с Великобританией и США. В рамках него Украина наращивает силы под Николаевом. Предполагается, что группировка морской пехоты форсирует Днепр и попытается установить контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что попытка ВСУ захватить ЗАЭС обречена на провал. По его словам, украинская армия создаст много шума вокруг этой ситуации, однако не предпримет никаких серьезных действий.