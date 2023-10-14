Мэр Сочи раскрыл подробности утренней атаки беспилотников Мэр Сочи Копайгородский: при атаке БПЛА никто из жителей не пострадал

Фото: МО РФ

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край никто из жителей Сочи не пострадал, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. Каких-либо разрушений также не зафиксировано, уточнил он. Аэропорт и все системы курорта работают в штатном режиме, здоровью и жизни населения ничего не угрожает.

Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно, — написал Копайгородский.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 14 октября около 07:10 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Черным морем.

Telegram-канал Mash при этом сообщал, что система ПВО сработала в небе над Адлером. В публикации уточняется, что прогремело около пяти-шести взрывов. По информации канала, в некоторых домах в округе пропало энергоснабжение.