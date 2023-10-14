Ситуация у Работино, Бахмута, Авдеевки 14 октября: прорвали ли оборону ВСУ

Фото: МО Украины

Армия Украины на Запорожском фронте предприняла попытки наступательных действий, но успехов не достигла, сообщил «Рыбарь». Что там сейчас происходит и какие еще новости СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 14 октября 2023 года

«На Запорожском фронте ВСУ предпринимали попытки наступательных действий, успеха не достигли. Интересным элементом становится дерзкое применение ВСУ вертолетов на сверхмалых высотах в мешке Работино — Новопрокоповка — Вербовое. Возможным решением может стать придание наших расчетов ПЗРК передовым подразделениям», — заявил «Рыбарь».

Readovka передает, что на Ореховском участке ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Новопрокоповки.

«Тем временем наши бойцы контратаковали у Вербового. На Времевском выступе русская армия перешла в атаку со стороны Новодонецкого. ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Преображенки Запорожской области», — сообщил источник.

Военкор Юрий Котенок пишет, что в «Киеве оклемались после шока от нападения ХАМАС на Израиль и приободрились, получив новые гарантии, что Запад не бросит один на один с Россией».

«Противник готовится к возобновлению активных наступательных действий. На повышение боеспособности выведены две бригады морской пехоты, сформированных из жителей Одесской, Николаевской, Херсонской, Криворожской областей. Одновременно подводят подкрепления в район Вербовое — Работино — Орехово — Старомайорское. Сформировано 10 штурмовых групп (отрядов). Не исключаю, что попытаются синхронизировать два удара. Какой будет главным, вопрос к разведке. По-прежнему считаю, что могут пытаться захватить Энергодар», — добавил военкор.

WarGonzo передает, что на Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали ВС РФ к западу от села Работино на Ровное.

«Незначительное продвижение. Но обращает на себя внимание вектор. Цель — выход в тыл оборонительной линии ВС РФ, которая расположена южнее Копаней. Также украинские войска после артобстрелов пытались продвинуться к Новопрокоповке. Под ударами их позиции в населенных пунктах Плавни, Малые Щербаки, Новоданиловка, Орехов, Работино и Гуляйполе. Российские — в Нестерянке, Копанях, Сладкой Балке, Ильченкове, Новопокровке, Новофедоровке и Новокарловке», — отметил источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Авдеевки 14 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВСУ сумели закрепиться у железнодорожной ветки у Андреевки и Клещеевки. ВС РФ заняли позиции восточнее полотна. Под ударами украинские подразделения в Белой Горе, Александро-Шультине, Андреевке, Клещеевке, Ивановском, Богдановке, Миньковке, Федоровке, Выемке и Спорном. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке, Зеленополье, Бахмуте и Берховке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ в Авдеевском укрепрайоне.

«Не стихает артиллерийский огонь наших орудий, постоянно работает авиация. С северо-запада с тяжелыми боями ВС России продвигаются со стороны Каменки, с юго-запада идет удар со стороны Водяного, с юго-востока — со стороны Опытного. Наши войска ведут сражение за Бердычи — сообщали о закреплении наших сил у окраины населенного пункта. Просматривается замысел сжать кольцо по всем направлениями вокруг Авдеевского укрепрайона. Прогнозируемо трудности создают мощные бетонные укрепления ВСУ. Враг перебрасывает резервы», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок рассказал, что на Авдеевском направлении «все серьезно».

«Авдеевка — это не Бахмут. Инженерно-фортификационные сооружения в городе и вокруг него серьезные. Зацепились за Бердычи. Одна из главных задач в моменте — удержать „язык“, нависающий над Авдеевкой. Продвижение было хорошее», — добавил журналист.

Readovka передает, что на Авдеевском участке российская армия продолжает штурм позиций ВСУ в районе Бердычей.

«Также наши атаковали в направлении Северного. К северо-востоку от коксохимического завода идут бои. Кроме того, наши бойцы при поддержке авиации атаковали в районе Новомихайловки», — пишет источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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