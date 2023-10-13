Небензя заявил о конце контрнаступления ВСУ: подтверждают ли это на Украине

Фото: AP/TASS

Василий Небензя

Вооруженные силы России несколько дней назад перешли к активным боевым действиям на линии фронта, так называемое контрнаступление ВСУ закончилось, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Что об этом говорят в Киеве?

Что сказал Небензя на заседании Совбеза

По словам постпреда РФ при ООН, украинское контрнаступление можно считать формально законченным. При этом он отметил, что ценой этих действий Киева стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых не хотели принимать участие в конфликте. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Также Небезня подчеркнул, что, несмотря на это, Запад продолжает снабжать ВСУ оружием.

«Однако наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать ему (киевскому режиму. — NEWS.ru) оружие, словно наркотик наркоману. Тем самым продлевая его агонию. Их задача руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни», — резюмировал он.

Что говорили в России о конце контрнаступления ВСУ

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать окончание украинского контрнаступления и предложил обратиться с подобным вопросом в Минобороны РФ.

5 октября Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ВСУ потеряли около 90 000 бойцов с начала контрнаступления, более 500 украинских танков и почти две тысячи бронемашин.

«Это санитарные и безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно? У нас есть свое понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей, и уверен, мы их добьемся», — подчеркнул российский лидер.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, заявление Небензи говорит о том, что Киев потерял мобилизационные ресурсы и сил наступать у них нет.

«Они и раньше наступали без поддержки с воздуха, это грубейшее нарушение элементарных правил военной науки. Именно поэтому они и потеряли 100 тысяч человек за последние четыре месяца. Для Украины такие потери катастрофические», — сказал Литовкин в беседе с NEWS.ru.

Фото: МО Украины

Что о конце контрнаступления ВСУ говорят в Киеве

12 октября глава подконтрольной Киеву Авдеевской администрации (укрепрайона ВСУ) Виталий Барабаш заявлял, что вокруг города сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов российской армии.

«Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города», — сказал он.

По его словам, российская армия наступает «со всех направлений», использует минометы и ствольную артиллерию, наносит удары авиацией.

12 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» признался, что ВСУ выбились из графика ведения контрнаступления, при этом не объяснив, что пошло не так.

«Мы из него (графика ведения боевых действия. — NEWS.ru) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — указал он.

Говоря о том, сколько еще Киев способен сопротивляться, Буданов отметил, что Украина — «немаленькая страна и человеческий ресурс еще есть». Также он подчеркнул, что палестино-израильский конфликт негативно скажется на украинской армии, потому что вооружение придется поставлять не только ей.

«Если конфликт будет ограничен по времени до нескольких недель, то, в принципе, не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы», — пояснил начальник ГУР Украины.

В Минобороны Украины о конце наступательных действий по всей линии фронта пока не сообщали.

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