Зачем Киев «кинул» Варшаву и сам говорит с Евросоюзом

Фото: president.gov.ua

Вспоминая, как еще недавно обнимались президент Польши Анджей Дуда с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трудно было представить, что отношения между странами так стремительно охладеют.

Взаимные упреки начались после того, как Варшава ввела эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции. А накануне предстоящих в воскресенье парламентских выборов со стороны Польши прозвучал новый упрек в адрес Украины. Варшава недовольна, что Киев отказался от ее посредничества и теперь самостоятельно ведет переговоры с Евросоюзом.

Против кого дружите

Надо признать, что Польша всегда была последовательным сторонником вступления Украины в ЕС. За ускоренную процедуру интеграции в Евросоюз выступали президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий. В марте прошлого года польский сенат принял резолюцию с призывом поддержать ускоренное вхождение Украины в Евросоюз. Как известно 23 июня 2022 года Украине был даже присвоен статус кандидата на вступление в ЕС. И вот такое вероломство. Теперь Киев хочет напрямую общаться с Брюсселем.

Думается, партнерские отношения между Киевом и Варшавой можно с достаточной долей уверенности определить как «ситуативный альянс». В народе иногда такие отношения метко называют: «против кого дружите». Ну тут уж известно, против кого.

До поры Польша активно отстаивала интересы Украины. Помимо дипломатических усилий, предпринимались вполне конкретные военно-технические шаги. За время СВО Варшава оказала Киеву помощь (вооружением, техникой и оборудованием) на сумму 3 млрд евро. Это шестая позиция в списке стран, оказывающих помощь Зеленскому.

Фото: president.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Обидели друг друга

Отстаивание чужих интересов до поры может казаться правильным, даже благородным. Особенно если прямо или косвенно учитываются свои собственные интересы. Но, как и все «ситуативные альянсы», такая дружба рушится, когда одна из сторон начинает играть по своим правилам. Так и случилось. После запрета на украинский агроэкспорт, обмена серией взаимных упреков, среди которых самым обидным стало сравнение Украины с утопающим, в конце сентября Польша объявила о прекращении поставок оружия своему соседу.

Предшествовало этому обвинение Зеленского «некоторых стран» в том, что они якобы лишь имитируют солидарность с Украиной. Не прошло и дня, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок оружия для ВСУ.

Для Вашингтона этот разлад стал неприятным сюрпризом, поскольку польско-украинское взаимодействие рассматривается США как важнейший элемент безопасности в Европе. Однако простым окриком из-за океана отношения между партнерами не вернешь в исходную позицию. Хотя уже оказанную военную помощь Польшей никак не назовешь «имитацией поддержки», сами отношения, скорее всего, именно таковыми и являются — имитацией.

Эксперты даже придумали для этого союза романтическое название «печальный роман». В этом слышится даже шекспировское «Нет повести печальнее на свете». Впрочем, на трагедию эти размолвки не тянут.

Все забыть невозможно

Трагическое же осталось в прошлом, когда украинские подразделения ОУН-УПА (организация, запрещенная в РФ), совершили акции массового убийства мирных жителей в польской Волыни. В 80-ю годовщину событий Зеленский так и не принес извинений от имени своего государства. Именно Волынская резня остается незаживающей раной, которая будет определять контекст отношений между двумя странами надолго. Если не сказать — навечно...

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