«Все-таки попадут в котел»: военэксперт о судьбе ВСУ в Авдеевке Военэксперт Матвийчук: ВС России продолжают брать ВСУ в кольцо под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Российские военные продолжают брать бойцов ВСУ в кольцо под Авдеевкой, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, если украинские военные не поменяют свою тактику, они рискуют оказаться в котле. Он считает, что операция по взятию Авдеевки вскоре должна закончиться.

Тактика по взятию врага в кольцо под Авдеевкой продолжается, мы охватываем противника с фланга. Я полагаю, если украинские военные не предпримут никаких действий, они все-таки попадут в котел, и мы сможем завершить там операцию. Сейчас главная задача — это полностью освободить территории ДНР, и пока мы наблюдаем успехи в этом деле, — отметил Матвийчук.

Ранее глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что в городе сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов ВС РФ. По его словам, сообщения о взятии российскими силами позиций на территории Авдеевского коксохимического завода не соответствуют действительности. Барабаш заверил, что все атаки на предприятие пока что отбиваются.

До этого военкоры опубликовали видео ударов по живой силе и технике ВСУ у Авдеевки российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». По их данным, военные РФ продолжают наступление у Донецка, стремясь взять Авдеевку в окружение.