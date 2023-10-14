«РВ» показала кадры ликвидации бойцов ВСУ на фланге Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения восьми украинских солдат в районе поселка Спорное, севернее Артемовска. По данным канала, в ДНР точными ударами поразили позиции Вооруженных сил Украины артиллеристы 88-й бригады Южной группировки ВС России. Минобороны пока не комментировало ситуацию.

Артиллеристы 88-й бригады Южной группировки точными ударами поразили позиции боевиков в районе Спорного, — подписал видео канал.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ у Авдеевки в ДНР российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». По данным канала, они сжигают противника, поддерживая наступление на город. Канал отмечает, что российские военные продолжают наступление у Донецка, стремясь взять Авдеевку в окружение. В МО РФ не комментировали эту информацию.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что под Авдеевкой идут ожесточенные бои, однако российская армия удерживает позиции и оттягивает противника назад. По его словам, ВСУ оказались в невыгодном положении, так как господствующая высота перешла к российским войскам.