Военный эксперт раскрыл подробности положения ВС РФ под Авдеевкой Военэксперт Матвийчук заявил об успешных действиях армии РФ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Под Авдеевкой идут ожесточенные бои, однако российская армия удерживает позиции и оттягивает противника назад, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ оказались в невыгодном положении, так как господствующая высота перешла к российским войскам.

Под Авдеевкой идут ожесточенные бои. Вчера гигантский террикон, известный еще как золоотвалы Авдеевского коксохимического завода, был взят нашими войсками. Сегодня ВСУ попытались приблизиться к территории, однако российская армия удерживает позиции, оттягивает противника назад. Со стороны ВСУ большие потери, они оказались в невыгодном положении, так как господствующая высота перешла к нашим войскам. Мы наносим удары штурмовой авиации, используем артиллерию, – рассказал Матвийчук.

Ранее глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш ранее сообщил, что в городе сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов ВС РФ. По его словам, сообщения о взятии российскими силами позиций на территории Авдеевского коксохимического завода не соответствуют действительности. Барабаш заверил, что все атаки на предприятие пока что отбиваются.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ у Авдеевки в ДНР российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». По данным канала, военные РФ продолжают наступление у Донецка, стремясь взять Авдеевку в окружение.