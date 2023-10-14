Нападения дронов на Кубань и ИК в Брянске: как ВСУ атакуют РФ 14 октября ВС России отразили атаку дронов ВСУ на Адлера и колонию в Брянске

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская армия уничтожила несколько БПЛА ВСУ над Черным морем вблизи побережья Краснодарского края, заявило Минобороны РФ в Telegram-канале. По информации ведомства, атаку отбили дежурные средства ПВО. Telegram-канал Mash отмечает, что ВС РФ сбили дроны недалеко от Адлера. Минобороны не комментировало эту информацию. Telegram-канал оперативной информации сообщил утром 14 октября о перекрытии Крымского моста. Впоследствии вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о восстановлении моста на 18 дней раньше срока.

Сколько дронов были сбиты у побережья Краснодарского края

ВС России сбили два беспилотника ВСУ над Черным морем вблизи побережья Краснодарского края, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края», — передает ведомство.

По информации Telegram-канала Mash, ПВО сработала в небе над Адлером. Канал отмечает, ссылаясь на местных жителей, что в регионе прозвучало пять или шесть взрывов, в некоторых домах в округе выключился свет. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ вновь попытались ударить по ИК в Брянске

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ второй раз за четыре дня пытались атаковать здание исправительной колонии в Брянске БПЛА «Рубака», начиненным взрывчаткой С-4. Минобороны не комментировало эту информацию.

SHOT сообщает, что БПЛА ВСУ с пятью килограммами взрывчатого вещества и боеприпасом КЗ-3 рухнул на территории ИК № 2 днем 13 октября, из-за чего были эвакуированы все находившиеся в колонии заключенные и персонал, а также жители ближайших домов и люди из детского сада «Веснянка».

SHOT пишет, что БПЛА уничтожили на месте падения. По данным канала, стоимость одного такого дрона составляет около 1,5 млн рублей, беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» и может преодолеть расстояние до 500 км.

Украинский дрон атаковал топливное хранилище под Брянском

ВСУ второй раз за неделю пытались атаковать топливное хранилище в Брянской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, повреждения получил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. Пострадавших в результате обстрела нет. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Как сообщил SHOT, дрон атаковал поселок Лесное Суражского района 13 октября. БПЛА самолетного типа залетел на территорию логистического центра.

11 октября ВСУ предприняли первую попытку атаковать хранилище с топливом под Брянском. Как сообщало Минобороны РФ, тогда над территорией области были ликвидированы два украинских беспилотника. Первый БПЛА сбили из стрелкового оружия, второй отключили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего он рухнул. Обломки дрона упали на одну из пустых цистерн.

ВСУ постоянно атакуют Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привет в своем Telegram-канале статистику обстрелов региона со стороны ВСУ за 13 октября. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

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«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов, по селу Наумовка — три артиллерийских снаряда. В селе Устинка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП „Нехотеевка“ — одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Солнцевка — установлено пять прилетов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — сказал Гладков.

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Руководитель региона подчеркнул, что в Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, обошлось без последствий. По данным Гладкова, ВСУ выпустили по селу Логачевка в Валуйском городском округе семь мин, никто не пострадал, разрушений нет.

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«В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано три прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 18 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Пороз — один и три минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал губернатор.

Фото: t.me/vvgladkov

По информации Гладкова, ВСУ обстреляли из артиллерии в Краснояружском районе окраину села Графовка. Было установлено 10 прилетов, никто не пострадал, получила повреждения ЛЭП, после чего ее частично восстановили. По словам губернатора, после согласования с Минобороны РФ ремонт линии электропередачи продолжится.

Глава Белгородской области добавил, что ВСУ выпустили по четыре артиллерийских снаряда по окраинам сел Прилесье и Староселье, по окраине села Теребрено — семь снарядов. В данных населенных пунктах обошлось без последствий, отметил Гладков.

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«В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено семь минометных снарядов, по селу Середа — четыре гранатометных выстрела, по хутору Марьино — два минометных снаряда, по МАПП „Шебекино“ — два гранатометных выстрела и 11 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — подытожил глава региона.

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале оперативной информации на объекте. Граждан, находящихся в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Впоследствии вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в Telegram, что движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановлено. По его словам, мост отремонтирован на 18 дней раньше срока.

Несколькими днями ранее движение по Крымскому мосту перекрывали на семь часов. Причиной такого решения стали восстановительные работы.

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