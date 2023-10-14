Зеленский запретил СМИ писать о коррупции на Украине: чего он испугался

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре не под запись потребовал от журналистов не писать о коррупции в стране на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала главный редактор одного из украинских изданий Юлия Мостова. Какие подробности известны?

Почему Зеленский потребовал не писать о коррупции

Юлия Мостова объяснила, что с требованием не освещать коррупционные скандалы Владимир Зеленский обратился после раскрытия схемы масштабных хищений продуктов питания, которые предназначались для украинской армии.

Она отметила, что лидер Украины не предложил журналистам при выявлении коррупционных фактов и схем передавать информацию об этом властям для принятия необходимых мер, а просто призвал не затрагивать эту тему.

«Он сказал: молчите до победы», — процитировала Зеленского Мостова.

Что за скандал с хищением продуктов, предназначенных для ВСУ

В январе 2023 года Государственное бюро расследований Украины раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для ВСУ. В ходе обысков силовики изъяли порядка 30 тысяч банок тушенки, а также около 4 млн гривен в разной валюте.

В ведомстве рассказали, что хищениями занималась одна из частных фирм, поставлявшая продукты более чем в 45 воинских частей. В документах было указано одно количество направляемых в подразделения ВСУ продуктов, а на деле они получали гораздо меньше объемы. Остаток продукции перепродавался через посредников.

В бюро также рассказали, что за шесть месяцев прошлого года компания получила военных подрядов на общую сумму свыше 2 млрд гривен.

В ведомстве отметили, что конфискованные продукты передадут украинской армии. С целью возмещения ущерба у фирмы изъяты десятки машин, на которых перевозили краденые продукты.

Как воруют гуманитарную помощь для ВСУ

По информации Telegram-канала «Политика страны», на Украине зафиксировали более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных только с начала этого года.

«В течение января — мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи примерно в 100 воинских частях. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено», — приводит канал данные украинского Минобороны.

Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах. Согласно приведенным данным, больше 10% гуманитарных товаров, которые предназначены для Вооруженных сил Украины, исчезают в неизвестном направлении.

Почему в коррупции обвиняют Зеленского

Владимир Зеленский также является фигурантом коррупционного скандала. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в июне этого года заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, их президент «распродает государственные земли».

По данным Уоллеса, более трех миллиардов гектаров сельскохозяйственных земель Украины продано западным компаниям с разрешения и согласия Зеленского. Сам президент это никак не комментировал.

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