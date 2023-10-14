Крымский мост полностью восстановлен: что, почему и когда было повреждено

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правая автомобильная часть Крымского моста полностью восстановлена с опережением срока на 18 дней, открыто движение по всем четырем полосам. Что там происходило сегодня и почему проезд закрывали?

«Вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — отметил Хуснуллин.

В пресс-службе «Автодора» подтвердили, что все работы на пролетах моста через Керченский пролив завершены. По информации ведомства, на установку временной инфраструктуры, демонтаж поврежденных пролетов, сборку, доставку и установку новых мостовых пролетов, а также на асфальтовые работы, восстановление систем дренажа, освещения и транспортной безопасности рабочим потребовалось всего 88 дней.

Когда открыли левую часть Крымского моста

Марат Хуснуллин 14 сентября 2023 года заявил, что левая часть Крымского моста отремонтирована и открыта для проезда автомобилей. Работы были выполнены раньше заявленного срока.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что в ходе работ был временно возведен рабочий мост. Специалисты демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла.

«Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей. Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — говорил тогда Хуснуллин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна на поврежденном участке Крымского моста

Почему были повреждены левая и правая часть Крымского моста

Украинская армия 17 июля 2023 года двумя надводными дронами атаковала Крымский мост. В результате этого автомобильная часть дороги получила повреждения. Из-за взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

В Минтрансе РФ заявили, что в связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по другим регионам.

Что происходило на Крымском мосту 14 октября 2023 года

Сегодня около 11:20 по московскому времени появилась информация, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. По некоторым данным, была угроза атаки.

Примерно в 12:00 стало известно, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

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