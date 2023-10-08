Год назад ВСУ взорвали фуру на Крымском мосту: фото разрушений

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв фуры. Взрыв привел к разрушению дорожного полотна, возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и гибели четырех человек.

Грузовик взорвался в 06:07 мск, после чего возник пожар. Для его тушения была задействована авиация. От огня удалось спасти не менее 25 вагонов с опасным грузом, которые находились на железнодорожной части моста. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что два пролета автомобильной части полностью обрушились. На восстановление потребовалось 4,5 месяца.

СК установил, что в результате взрыва погибли пассажиры легковой машины, которая находилась вблизи с подорванной фурой. Одной из жертв стал судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Мужчина направлялся в Крым на отдых, он планировал отметить на полуострове день рождения. Вместе с ним в машине находились друзья — семейная пара блогеров-историков из Санкт-Петербурга и религиовед Глеб.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв фуры терактом, целью которого было разрушение гражданской критически важной инфраструктуры страны. По словам главы государства, заказчиками, организаторами и исполнителями были украинские спецслужбы.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что взрыв на Крымском мосту — «только начало». В июле 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что за терактом стоят сотрудники его ведомства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное о терроризме. 12 октября в ФСБ сообщили, что дело раскрыто. По версии следствия, заказчиком стал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Исполнителями оказались граждане России, Армении и Украины. Всего было установлено 12 фигурантов дела. Всех исполнителей задержали и поместили под стражу. Им было предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц.

В апреле 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова.

Кадры взорванной фуры и последствий теракта на Крымском мосту — в фотогалерее NEWS.ru