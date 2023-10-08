8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв фуры. Взрыв привел к разрушению дорожного полотна, возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и гибели четырех человек.

Грузовик взорвался в 06:07 мск, после чего возник пожар. Для его тушения была задействована авиация. От огня удалось спасти не менее 25 вагонов с опасным грузом, которые находились на железнодорожной части моста. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что два пролета автомобильной части полностью обрушились. На восстановление потребовалось 4,5 месяца.

СК установил, что в результате взрыва погибли пассажиры легковой машины, которая находилась вблизи с подорванной фурой. Одной из жертв стал судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Мужчина направлялся в Крым на отдых, он планировал отметить на полуострове день рождения. Вместе с ним в машине находились друзья — семейная пара блогеров-историков из Санкт-Петербурга и религиовед Глеб.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв фуры терактом, целью которого было разрушение гражданской критически важной инфраструктуры страны. По словам главы государства, заказчиками, организаторами и исполнителями были украинские спецслужбы.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что взрыв на Крымском мосту — «только начало». В июле 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что за терактом стоят сотрудники его ведомства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное о терроризме. 12 октября в ФСБ сообщили, что дело раскрыто. По версии следствия, заказчиком стал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Исполнителями оказались граждане России, Армении и Украины. Всего было установлено 12 фигурантов дела. Всех исполнителей задержали и поместили под стражу. Им было предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц.

В апреле 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова.

Кадры взорванной фуры и последствий теракта на Крымском мосту — в фотогалерее NEWS.ru

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Полевая кухня в пункте обогрева для водителей в Тамани. На Крымском мосту со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Полевая кухня в пункте обогрева для водителей в Тамани. На Крымском мосту со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Автомобильная пробка на паромную переправу через Керченский пролив

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Автомобильная пробка на паромную переправу через Керченский пролив

Очередь из автомобилей у Крымского моста. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь из автомобилей у Крымского моста. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме