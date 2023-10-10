Автотрассу Крымского моста открыли спустя пять с половиной часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Автомобильную дорогу на Крымском мосту открыли через пять с половиной часов после перекрытия, пишет Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Дорожное полотно закрыли утром 10 октября, сейчас движение полностью восстановлено.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — указано в сообщении.

При этом информационный центр предупреждал, что мост перекроют на семь часов, до 17:00. Столь продолжительную остановку автомобильного движения связали с восстановительными работами.

Аналогичные мероприятия проводились неделю назад. Министерство транспорта России уточнило, что автомобильное движение на Крымском мосту остановят на девять часов для проведения работ.

Также Крымский мост уже перекрывали дважды в течение суток 6 октября. Решение было принято в свете тревоги, объявленной в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал об угрозах опасности с воздуха.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что над Крымским мостом создан защитный «колпак» из высокочастотных радиолокационных и сейсмических датчиков. По его словам, подобное оборудование фиксирует любое движение «под водой, на воде и над водой» на расстоянии до 100 км.