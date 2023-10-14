Стало известно о перекрытии движения на Крымском мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале оперативной информации на объекте. Граждан, находящихся в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее движение по Крымскому мосту перекрывали на семь часов. Причиной соответствующего решения назывались восстановительные работы на объекте.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в случае новой атаки на Крымский мост Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты «Нептун». Предположительным местом запуска он называл Одессу или населенный пункт в Николаевской области. Эксперт также не исключил, что Киев попытается нанести новый удар по мосту с воздуха.

Также есть вероятность, что украинские войска попытаются осуществить новые атаки с помощью морских беспилотных дронов, считает Литовкин. По его словам, в распоряжении ВСУ остаются и ракеты Storm Shadow, которыми американцы могут управлять с беспилотников.