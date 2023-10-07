Названо место запуска ракет ВСУ в случае нового удара по Крымского мосту Военэксперт Литовкин не исключил удара «Нептунами» из Одессы по Крымскому мосту

Фото: МО Украины

В случае новой атаки на Крымский мост ВСУ могут использовать ракеты «Нептун», предположительное место запуска — Одесса или точка в Николаевской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он не исключил, что Киев попытается нанести очередной удар по переправе с воздуха.

В распоряжении ВСУ остаются ракеты Storm Shadow. Они могут управляться американцами с беспилотников. Так что это вполне серьезная угроза, — предупредил Литовкин.

По его словам, также есть вероятность, что противник попытается осуществить новые атаки с помощью морских беспилотных дронов. Другой вариант — по Крымскому мосту могут нанести удар ракетами «Нептун», запущенными из Одессы или Николаевской области, так как «расстояние позволяет».

Ранее Литовкин высказал мнение, что в ходе новой атаки ВСУ могут частично повредить фрагмент Крымского моста, вывести из строя отдельную опору, но разрушить переправу через Керченский пролив полностью у украинской армии нет никаких шансов.

Он заверил, что спустя год после теракта, совершенного ВСУ на Крымском мосту, для защиты переправы через Керченский пролив была сооружена многоуровневая система, включающая средства ПВО, береговую охрану, противодействие диверсионным группам и другие методы. Он добавил, что сейчас Крымский мост максимально защищен от вражеских атак.