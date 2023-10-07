Стало известно, могут ли ВСУ разрушить Крымский мост Военэксперт Литовкин: у ВСУ нет шансов полностью разрушить Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

У ВСУ нет никаких шансов полностью разрушить переправу через Керченский пролив, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. При этом он допустил, что украинские военные в ходе новой атаки могут частично повредить фрагмент Крымского моста или вывести из строя отдельную опору.

Можно частично повредить, вывести из строя какой-то пролет, но полностью обрушить — конечно же, нет, — отметил Литовкин.

Ранее он заявил, что спустя год после теракта, совершенного ВСУ на Крымском мосту 8 октября 2022-го, для защиты переправы через Керченский пролив была сооружена многоуровневая система, включающая средства ПВО, береговую охрану, противодействие диверсионным группам и другие методы. Он добавил, что сейчас Крымский мост максимально защищен от вражеских атак.

По мнению эксперта, «украинцы продолжат атаки на мост, хотя в первую очередь подобные диверсии носят информационно-пропагандистский эффект».

6 октября в Севастополе была объявлена тревога из-за угрозы опасности с воздуха, написал в своем Telegram-канале местный губернатор Михаил Развожаев. Жителям рекомендовали закрыть окна, выключить газ и водоснабжение, а также временно отключить электричество.