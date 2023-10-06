В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе объявлена тревога из-за угрозы опасности с воздуха, написал в своем Telegram-канале местный губернатор Михаил Развожаев. Жителям рекомендовано закрыть окна, выключить газ и водоснабжение, а также временно отключить электричество. Тревога в городе объявляется второй раз за день.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

Кроме того, инфоцентр об оперативной обстановке на Крымском мосту объявил о закрытии движения для автотранспорта. Это произошло второй раз за сутки.

Ранее 6 октября Михаил Развожаев сообщил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола в Севастополе. По его словам, именно этим объясняются громкие звуки в городе. В Крыму в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности.

3 октября в вечернее время Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун». В российском Министерстве обороны сообщили, что ее удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья полуострова.

Вечером этого же дня Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Местные ресурсы писали о звуках взрывов в Крыму из-за работы ПВО.