Украинскую ракету «Нептун» сбили у Крыма Минобороны РФ: ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма

Фото: president.gov.ua

Противокорабельная ракета «Нептун»

Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили около Крыма, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что попытку атаки ВСУ по полуострову пресекли около 20:30.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщили в МО РФ.

Вечером 3 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что в связи с воздушной тревогой в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Местные ресурсы сообщали о взрывах в Крыму из-за работы ПВО.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что вечером 1 октября в районе Крыма сбили беспилотник ВСУ, начиненный взрывчаткой. По его информации, два заряда БПЛА сдетонировали при падении, пострадавших не было, объекты инфраструктуры не повреждены. Согласно данным канала, российские пограничники обнаружили дрон на подлете к полуострову и открыли по нему огонь из крупнокалиберного пулемета на БТР-80. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.