Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на семь часов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли на семь часов, сообщается в Telegram-канале оперативной информации на объекте. Причиной называются восстановительные работы.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение автотранспорта по Крымскому мосту при этом было временно перекрыто. Автомобильное сообщение восстановили спустя шесть минут.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что для защиты моста была создана многоуровневая система. В нее входят средства противовоздушной обороны, береговая охрана, методы противодействия диверсионным группам и многое другое. По словам эксперта, сейчас можно говорить, что объект защищен от различных атак максимально хорошо.

Военэксперт Анатолий Матвийчук, в свою очередь, призвал не терять бдительность. По его словам, это станет залогом отражения любой атаки Украины на Крымский мост. Используемые Киевом дроны не отличаются технологичностью и современностью, поэтому их можно легко обнаружить и уничтожить, добавил он.