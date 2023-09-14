Открыта поврежденная часть Крымского моста: сколько ушло времени и денег Хуснуллин заявил, что левую часть Крымского моста открыли для движения

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта. Сколько времени и денег потребовалось на восстановление?

Когда произошел теракт на Крымском мосту

Террористическая атака была совершена 17 июля. В ней участвовали два надводных украинских беспилотника, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Мост был атакован примерно в 03:05, пострадал один ребенок, двое взрослых погибли.

«Двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», — пояснили в НАК.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил информацию о погибших.

По его словам, девочка находится под присмотром врачей, эту ситуацию контролировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу — эта семья из Новооскольского округа — связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования», — сказал губернатор.

Также в результате теракта одно пролетное строение по направлению в Тамань было полностью разрушено, другой пролет получил повреждения — осевое смещение на 70–80 см. Опоры не пострадали.

Сколько стоило восстановление Крымского моста

18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста после теракта обойдется не менее чем в 1 млрд рублей.

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1–1,3 млрд [рублей]», — сказал вице-премьер.

Также он уточнил, что сумма может возрасти в связи с необходимостью закупки конструкций с увеличенным количеством металлических элементов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост в Керчи

Сколько дней потребовалось на ремонт Крымского моста

25 августа Марат Хуснуллин отметил, что окончание первого этапа восстановительных работ на Крымском мосту намечено на 15 сентября.

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум, может, на несколько дней пораньше», — сказал он ТАСС.

Зампредседателя правительства РФ добавил, что каждый день в 08:00 и в 20:00 получает отчет о работах на мосту.

14 сентября Хусуллин объявил, что движение по поврежденной в июле левой части моста восстановлено с опережением.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше», — заявил вице-премьер России.

Он напомнил, что после теракта в середине июля был возведен временный рабочий мост, а также демонтирован поврежденный пролет. Хуснуллин добавил, что также предстоит восстановить второе пролетное строение. Реконструкцию планируют завершить к 1 ноября.

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