Свыше тысячи машин застряли в пробке с обеих сторон Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту с обеих сторон образовался затор, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. По его данным, в пробке стоят свыше тысячи машин. Время ожидания в связи с этим увеличилось до двух часов.

В очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов, — говорится в сообщении.

Ранее движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Граждан, находящихся на транспортной развязке и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности. О причинах перекрытия движения по объекту не сообщалось.

Несколькими днями ранее Министерство обороны России сообщило о ликвидации трех военных катеров производства США в акватории Черного моря. По данным ведомства, на борту находились десантные группы Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел северо-восточнее острова Змеиный.

В ведомстве уточнили, что катера следовали в направлении Крымского побережья. Для ликвидации техники противника были привлечены подразделения российской авиации.