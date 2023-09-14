За упавший в Евпатории БПЛА поблагодарили певицу, отрицающую помощь ВСУ Mash: на упавших в Евпатории обломках БПЛА нашли благодарность певице Ани Лорак

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал Mash опубликовал фото обломков упавшего в Евпатории беспилотника. На кадрах видна надпись с благодарностью украинской певице Ани Лорак.

Ани Лорак спасибо за борт! — написано на обломке.

Ранее Лорак в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявила, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Она сообщила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. Артистка добавила, что в последнее время она «ужасается» количеству лживой информации о себе.

Утром очевидцы сообщили, что в Евпатории прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он произошел в районе примыкающего к городу поселка Заозерное. Предполагалось, что Крым атаковали вражеские беспилотники или работа систем противовоздушной обороны. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Недавно о ракетной атаке на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее глава Крымского полуострова добавил, что в результате украинской атаки пострадали 24 человека.