ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов на Херсонском направлении Минобороны РФ: пресечена деятельность украинской ДРГ на острове Алешкинский

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алешкинский, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, на Херсонском направлении также уничтожены более 40 украинских военных и техника противника.

На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30, — сказано в сообщении.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал о скоплении резервов Вооруженных сил Украины на берегу Днепра. По словам главы региона, украинские военные сосредоточили военные запасы в виде понтонеров и морской пехоты. ВС РФ держат обстановку в этом районе под полным контролем, военные готовы к любым сценариям.

Мэр города Алешки в Херсонской области сообщал, что ВСУ увеличивают интенсивность обстрелов населенного пункта, используя, в частности, кассетные боеприпасы. Ситуация в городе остается напряженной.