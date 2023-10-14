Мэр Алешек сообщил об усилении обстрелов города со стороны ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины увеличивают интенсивность обстрелов города Алешки в Херсонской области, сообщил ТАСС руководитель военно-гражданской администрации Георгий Журавко. По его словам, ВСУ, в том числе, используют кассетные боеприпасы.

ВСУ не прекращают обстрелы города, их интенсивность увеличивается. <...> Ситуация в Алешках остается напряженной, — сказал мэр.

Он отметил, что, несмотря на обстрелы, в городе продолжают работать магазины, аптека, открыт рынок. Коммунальные службы занимаются вывозом мусора и ведут ремонтно-восстановительные работы инженерных сетей и коммуникаций.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения. По данным на 2019 год, там проживало 24,6 тысячи человек. В июне 2023 года был частично затоплен после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее российские военнослужащие из группировки «Днепр» пресекли попытку бойцов ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин в Херсонской области. В результате атаки было потоплено две лодки, погибли 11 украинских военных.

Перед этим российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив. По словам командиров подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр», под их надзором теперь находится более 90% островов.