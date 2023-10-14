Пленный украинский солдат рассказал о крупных потерях ВСУ под Работино Пленный украинский военный заявил, что ВС РФ уничтожили 60% роты ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады украинских военных в Запорожской области, заявил ТАСС пленный солдат ВСУ Александр Бень. Он уточнил, что военные погибли в результате обстрелов из танков, минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Потери [ВСУ] большие там (в районе Работино. — NEWS.ru). Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись, — сказал он.

Бень также рассказал о больших проблемах украинских военных с продовольствием. По его словам, у солдат на некоторых позициях у села Работино вообще нет еды и воды.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Работино. По данным канала, по противнику отработала артиллерия 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа. Минобороны не комментировало эту информацию.

Министерство обороны России ранее сообщило, что ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих на Запорожском направлении в течение одних суток. Также российские силы уничтожили танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46. ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад украинской армии в районе Работино и северо-западнее Вербового.