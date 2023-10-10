Названы суточные потери ВСУ на Запорожском направлении Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 80 солдат в Запорожье

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 80 военнослужащих на Запорожском направлении в течение последних суток, сообщили в Министерстве обороны России. Также российские силы уничтожили танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

Как отмечается, удары наносились по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербового. Российскими войсками применялась авиация и артиллерия.

В ведомстве также сообщили о потерях противника на Херсонском направлении. Отмечается, что на данном участке фронта уничтожено за сутки более пятидесяти украинских военнослужащих и 12 автомобилей.

Всего же российские силы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах. У населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», у населенного пункта Одаровка Запорожской области — командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что тактическая авиагруппа ВКС России уничтожила три пункта временной дислокации украинских войск в районе Торского на Краснолиманском направлении. Кроме того, российские военнослужащие повредили автомобильный мост.