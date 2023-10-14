Бут сравнил Украину с чемоданом без ручки для США Бут заявил, что Украина для США стала большим неудобным чемоданом без ручки

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez /436th Airlift Wing Public Affairs

США со временем перестанут поддерживать Украину из-за регулярного экономического и репутационного ущерба со стороны этой страны, заявил освобожденный в декабре 2022 года из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут. В интервью «Известиям» он добавил, что Киев стал «неудобным чемоданом без ручки для Белого дома» и Вашингтону рано или поздно придется отказаться от помощи Украине.

Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко. Но рано или поздно они вынуждены будут это сделать, — считает Бут.

По его словам, американские политики в последние шесть лет попадали в связанные с Украиной скандалы. Он добавил, что не раз поднимались вопросы, связанные с коррупцией.

Он находился под стражей в США с 2008 года, после ареста в Таиланде по запросу Вашингтона. Бута осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

8 декабря прошлого года, после длительных переговоров Белого дома и Кремля, заключенного в США Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков и осуждена в РФ. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в зоне проведения СВО — это «последняя часть войны, а не ее середина». При этом украинский лидер не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.