Власти Турции могут ввести радикальные ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/912d2ad2-89ba-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о росте случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, на территории республики могут ввести новые ограничения.

Он отметил, что в Стамбуле и Измире пик заболеваемости прошёл, однако волна COVID-19 продолжается, передаёт РИА Новости.

В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры, — подчеркнул он.

Глава Минздрава отметил, что на период праздника Курбан-байрам (31 июля — 3 августа) новых ограничений вводить не планируется. При этом гражданам следует всегда носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

28 июля в стране зафиксировали 963 новых случая заражения коронавирусом, 15 пациентов погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода.